خلصت دراسة طبية إلى إمكانية الإصابة مرة أخرى بفايروسات كورونا المسببة لنزلات البرد، ما يعني أن المناعة ضد الفايروس الجديد المسبب لـ«كوفيد-19» قد تكون قصيرة الأمد بالمثل.ونشرت مجلة Nature Medicine، دراسة مراقبة العلماء 10 أفراد لأكثر من 35 عاما، لتحديد عدد المرات التي أصيبوا فيها بفايروسات كورونا الموسمية الـ4 المعروفة. وفحص الفريق دماء المشاركين بشكل دوري بحثا عن الأجسام المضادة، لاكتشاف الحالات الجديدة من العدوى.وأظهرت عينات الدم زيادة في عدد الأجسام المضادة التي تستهدف فايروسا معينا، مقارنة بالعينات السابقة، فهذا يعني أن الجهاز المناعي للشخص يقاوم عدوى جديدة. وتُظهر بحسب ما نشر في «روسيا اليوم» البيانات الجديدة أن المناعة ضد فايروسات كورونا الأخرى تميل إلى أن تكون قصيرة العمر، حيث تحدث العدوى المتكررة في كثير من الأحيان بعد نحو 12 شهرا.