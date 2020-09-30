يحلم العديد من الأشخاص بالحصول على جسم رائع، ما يدفع بالعديد منهم إلى اتخاذ حمية غذائية، ونظام أكل صارم بعض الشيء، مغفلين الأهمية الكبرى لاتباع النظام الغذائي التي من شأنها أن تقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة كأمراض القلب، والسكري، والضغط.وينصح مختصون في التغذية بضرورة شمول النظام الغذائي على أصناف البقوليات، والحبوب، والفواكه، والخضراوات، إضافة إلى اللحوم والأسماك والدجاج، مشددين على ضرورة التخفيض من استهلاك الملح، والسكر، والدهون.ويشير مختصو التغذية إلى أهمية تناول الخضراوات والفواكه التي تعد مصادر غنيّة بالفيتامينات والمعادن، ومضادات التأكسد، والألياف.للحفاظ على الريجيم:- المشي قليلا بعد تناول العشاء- مكافأة النفس عند تحقيق الأهداف- ممارسة الرياضة- شرب الكثير من الماء- زيادة عدد ساعات النوم