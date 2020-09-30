دعت اليونان إلى عقد اجتماع طارئ للمجلس الدائم لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، ضمن إطار مبادرة جديدة تهدف إلى تسوية النزاع بين أذربيجان وأرمينيا في المنطقة المتنازع عليها.وأعلنت الخارجية اليونانية في بيان لها اليوم (الأربعاء) أن وزير الخارجية نيكوس ديندياس بعث رسالة إلى حكومة ألبانيا التي تترأس منظمة الأمن والتعاون وطالبها بعقد اجتماع طارئ لمجلس المنظمة الدائم لبحث تصعيد التوتر في ناجورنو كاراباخ فورا. وأفادت بأن المبادرة اليونانية تهدف إلى إجراء مناقشات بمشاركة طرفي النزاع، داخل منظمة الأمن والتعاون، بهدف دراسة السبل المتاحة لخفض التوتر، لافتة إلى أن الهدف المنشود هو استئناف المفاوضات بشأن تسوية الخلاف داخل مجموعة مينسك الخاصة بقره باغ التابعة للمنظمة.وأعرب الجانب اليوناني عن قناعته بأنه لا يمكن حل النزاع إلا بالطرق السلمية، مشدداً على أن اليونان تعارض أي تدخل خارجي من قبل دولة ثالثة يزيد من حدة التوتر، ودعا تركيا إلى الامتناع عن أي خطوات وتصريحات تأتي في هذا الاتجاه. وحذرت أثينا من أن تصعيد النزاع يؤثر بشكل ملموس على استقرار المنطقة بأكملها.