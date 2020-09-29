أعلنت الإمارات العربية المتحدة رسمياً ترشحها وانطلاق حملتها للحصول على مقعد غير دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للفترة 2022 - 2023. وقال وزير الخارجية والتعاون الدولي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، أمام المناقشة العامة للدورة الخامسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم (الثلاثاء): «ستواصل بلادي بنفس الخطى والمبادئ التي تأسست عليها جهودها في صون السلم والأمن الدوليين بالتعاون مع أعضاء المجلس».وأضاف: «ندرك حجم المسؤولية المترتبة على عضويتنا ومقدار التحديات التي تواجه المجلس، ونؤكد أن بلادي ستعمل بعزم وإصرار لمعالجة القضايا المهمة للدول، مسترشدين في ذلك بفهمنا للأزمات وبخبرتنا في المنطقة العربية وعلاقاتنا الوثيقة مع الدول، وستواصل بلادي الدعوة لإشراك المنظمات الإقليمية في بلورة حلول دائمة للأزمات، ونعتمد على دعمكم لنتمكن من تحقيق هذه الغايات».ومن المقرر أن تنتخب الجمعية العامة للأمم المتحدة في يونيو 2021 5 دول كأعضاء غير دائمين في مجلس الأمن للفترة 2022-2023، حيث يبلغ عدد الأعضاء غير الدائمين في المجلس 10 أعضاء يعملون لفترات متداخلة مدتها سنتان.يأتي إعلان أبو ظبي بعد حصول الإمارات على تزكية جامعة الدول العربية لهذا الترشيح في عام 2012 وتزكية مجموعة دول آسيا والمحيط الهادئ في يونيو 2020.وانضمت الإمارات إلى منظمة الأمم المتحدة منذ تأسيسها في ديسمبر1971، كما سبق لها أن كانت عضواً في مجلس الأمن في الفترة 1986 – 1987.ومن المقرر أن تركز حملة الدولة لعضوية مجلس الأمن التي انطلقت تحت شعار «أقوى باتحادنا» على جهود تعزيز الشمولية وتحفيز الابتكار وبناء القدرة على الصمود وتأمين السلام.