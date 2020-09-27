لم تحدد وزارة الصحة السعودية عبر موقعها الإلكتروني وقت نوم واحدا محددا للجميع، مشيرة إلى اعتماد مقدار النوم الكافي الذي يحتاجه الشخص لتحديد وقت النوم المثالي والاستيقاظ؛ بأن يكون قادرا على الاستيقاظ والخروج من السرير دون منبه.ويعد السهر من العادات السيئة التي يتبعها الكثيرون المؤدية إلى خلل في إيقاع الساعة البيولوجية للجسم، ومن الممكن أن تؤدي اضطراباتها إلى اضطراب إنتاج الميلاتونين المساعد على تنظيم النوم.ويمنح النوم الكافي الجسم العديد من الفوائد المعززة للصحة، من خلال منح الجسم الطاقة الكافية المساعدة على مكافحة الأمراض وتعزيز الاستجابة الدفاعية للجسم، تقليل مخاطر ارتفاع ضغط الدم والنوبات القلبية، تعزيز القدرات المعرفية والتركيز والتفكير، إضافة إلى تحسين مستوى اليقظة.من فوائد النوم المبكر:- منح الطاقة لنشاط أكثر خلال اليوم- تعزيز الاستجابة الدفاعية لجهاز المناعة- تقليل مخاطر ارتفاع ضغط الدم والنوبات القلبية- المساعدة على التركيز والتفكير- تحسين مستوى اليقظة