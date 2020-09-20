كشفت سامسونغ عن تلقيها خلال 5 أيام نحو 80 ألف طلب لشراء هاتفها الذكي القابل للطي بعد عرضه للطلب المبكر عبر مواقعها الرسمية على الإنترنت، حيث عرض الجهاز للبيع بسعر 2040 دولارا في كوريا الجنوبية.
وبدأت الشركة -بحسب موقع «روسيا اليوم»- طرح هاتفها الأحدث القابل للطي Galaxy Z Fold 2 في أسواق الولايات المتحدة وبعض أسواق آسيا وأوروبا، ومن المفترض أن يصل مع نهاية أكتوبر القادم إلى 80 دولة أخرى.
ويمتاز الهاتف بشاشة أساسية قابلة للطي بمقاس 7.6 بوصة، بدقة عرض (2213×1689) بيكسل، ومعدل تحديث 120 هيرتز، محمية بزجاج UTG الخاص المقاوم للصدمات والخدوش، إضافة إلى شاشة خارجية بمقاس 6.2 بوصة يمكن استعمالها لمشاهدة الإشعارات والرسائل الواردة إلى الهاتف، والرد على المكالمات.
وبدأت الشركة -بحسب موقع «روسيا اليوم»- طرح هاتفها الأحدث القابل للطي Galaxy Z Fold 2 في أسواق الولايات المتحدة وبعض أسواق آسيا وأوروبا، ومن المفترض أن يصل مع نهاية أكتوبر القادم إلى 80 دولة أخرى.
ويمتاز الهاتف بشاشة أساسية قابلة للطي بمقاس 7.6 بوصة، بدقة عرض (2213×1689) بيكسل، ومعدل تحديث 120 هيرتز، محمية بزجاج UTG الخاص المقاوم للصدمات والخدوش، إضافة إلى شاشة خارجية بمقاس 6.2 بوصة يمكن استعمالها لمشاهدة الإشعارات والرسائل الواردة إلى الهاتف، والرد على المكالمات.