كشفت سامسونغ عن تلقيها خلال 5 أيام نحو 80 ألف طلب لشراء هاتفها الذكي القابل للطي بعد عرضه للطلب المبكر عبر مواقعها الرسمية على الإنترنت، حيث عرض الجهاز للبيع بسعر 2040 دولارا في كوريا الجنوبية.وبدأت الشركة -بحسب موقع «روسيا اليوم»- طرح هاتفها الأحدث القابل للطي Galaxy Z Fold 2 في أسواق الولايات المتحدة وبعض أسواق آسيا وأوروبا، ومن المفترض أن يصل مع نهاية أكتوبر القادم إلى 80 دولة أخرى.ويمتاز الهاتف بشاشة أساسية قابلة للطي بمقاس 7.6 بوصة، بدقة عرض (2213×1689) بيكسل، ومعدل تحديث 120 هيرتز، محمية بزجاج UTG الخاص المقاوم للصدمات والخدوش، إضافة إلى شاشة خارجية بمقاس 6.2 بوصة يمكن استعمالها لمشاهدة الإشعارات والرسائل الواردة إلى الهاتف، والرد على المكالمات.