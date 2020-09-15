لم تنته حفلة زفاف الفنانة ديانا كرزون والإعلامي معاذ العمري، بالتوجه إلى «عش الزوجية» كالمعتاد، إذ استدعت الشرطة الأردنية العريس، بمجرد انتهاء الحفلة مساء (الإثنين). وقالت مصادر أمنية محلية: «خالف العريس قرار منع التجمعات في ظل تفشي فايروس كورونا». ورغم أن العروسين أقاما حفلا صغيرا في مزرعة بمدينة السلط، اقتصرت على العائلة وبعض الأصدقاء، علاوة على عدم نشر صور وفيديوهات على المنصات، تمكنت الشرطة من الوصول لمكان الحفل. ​ووفق وسائل إعلام، لم يتعد الحضور 20 شخصا، غير أن القانون يمنع إقامة الأفراح أو العزاء. وذكرت مصادر أن استدعاء العمري قد ينتهي بتوقيفه 15 يوما مع غرامة مالية.