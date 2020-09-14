أطلق المغني السعودي نايف الأحمد أول ألبوماته بعنوان «نايف 2020» أخيرا، على المنصات الرقمية، متضمنا 3 أغانٍ «أدري» و«أنا» و«مالك لزوم»، كلمات محمد عبدالله ومحمد الريمي وجميعها من ألحان وتوزيع تيم شاكر، الذي وقع على خطواته الأولى نحو الاحترافية والدخول إلى هذ العالم. ويؤكد الأحمد أن محمد عبده مطربه المفضل، كما يعشق صوت راشد الماجد وعبدالمجيد عبدالله. لافتا إلى أن زملاء المدرسة هم أول من اكتشف موهبته، ثم توسعت دائرة انتشاره بين الأصدقاء والمحبين، حتى شارك في جلسات الفنانين السعوديين. ولم يخف الأحمد طموحه في تمثيل السعودية في المناسبات والمحافل الخارجية، لاسيما أنه يسعى لتعزيز الموروث الفني المحلي.