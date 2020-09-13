كشفت دراسة بريطانية حديثة، أن دخان السجائر يمنع التئام الجروح. وفق صحيفة "ذي صن" البريطانية، راقب فريق البحث في قسم تقليل المخاطر بالشركة البريطانية الأمريكية للتبغ، سرعة التئام الجروح بعد تعريضها لدخان السجائر لمدة 20 ساعة متواصلة بتركيزات راوحت بين 1 و30%، ليتوصلوا إلى أن الدخان يمنع التئام الجروح عند تركيز 20%. وقال قائد الفريق الدكتور جيمس مورفي: «النتائج صادمة، إذ تؤكد أن المواد الكيميائية الموجودة في دخان السجائر تمنع التئام الجروح»، واستدرك: "هذه المواد الخطيرة موجودة بتركيزات منخفضة جدا أو منعدمة في السجائر الإلكترونية، ما يجعلها أقل تأثيرا على عملية التئام الجروح".