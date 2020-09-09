فرضت السلطات التركية رقابة قضائية على الصحفي «أوكتاي جانديمير»، مساء (الثلاثاء)، إثر انتقاده مسلسلات تاريخية شهيرة تنتجها بلاده. ووفق صحيفة «حرييت» التركية، ألقت قوات الأمن (الإثنين) القبض على الصحفي بعدما نشر تعليقا على مسلسل «اليقظة السلجوقية» المنتظر عرضه قريبا على شاشة التلفزيون الحكومي TRT، وبعد تحقيقات استمرت 24 ساعة متواصلة، أطلقت النيابة سراح الصحفي مؤقتاً مع بقائه تحت الرقابة المشددة لحين انتهاء القضية التي اتهم فيها بإهانة السلاطين العثمانيين.وفي تعليقه على الحادثة قال جانديمير إنه فوجئ بقدوم أكثر من 20 عنصراً من عناصر الأمن إلى منزله، برفقتهم مصفحات، وأضاف: «لا يوجد حتى الآن شكوى بحقي من أي أحد، أين هي حرية الفكر، إن لم أستطع أن أكتب رأيي بمسلسل؟». وكان جانديمير كتب على صفحته في «تويتر»: «بعد (قيامة أرطغرل) و(نشأة عثمان)، قريباً على الشاشات (اليقظة السلجوقية) والقائمة تستمر، لربما نرى في ما بعد (إغماء السلطان سليم) و(نوم القانوني) و(استيقاظ مراد الرابع) و(آلام عبدالحميد) و(تضرع وحيد الدين)».