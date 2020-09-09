يحيى المطرب ماجد المهندس حفلا غنائيا أمام جمهور رحلة كروز الثانية، المقرر انطلاقها (الأحد)، وينتظر أن يقدم «برنس الغناء العربي»، كما يلقبه معجبوه، في الحفلة مساء الخميس القادم، عددا كبيرا من أغنياته المتنوعة، بينها: «تحبك روحى، تناديك، أوقع لك عقد، الدنيا دوارة، بين ايديا، صباح الخير، كيف المسا»، لا سيما أنها الحفلة الأولى التي تشهد حضورا جماهيريا بعد أزمة كورونا التي عطلت الفعاليات الجماهيرية حول العالم.يذكر أن المهندس احتفل أخيرا بوصول عدد مشاهدات أغنيته الجديدة «مو ضروري» إلى أكثر من 27 مليوناً، منذ طرحها في 2 يوليو، وسبقها ببوستر دعائي تشويقي نشره على حسابه في «انستقرام».