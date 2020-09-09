كشف صديق مقرب لدوقة ساسكس، أن ميغان ماركل وضعت في سن السابعة هدفا لتحقيق حلمها الكبير «الحصول على جائزة أوسكار»، مؤكدا أن تعاقدها وزوجها الأمير البريطاني هاري، مع منصة «نتفليكس» أول خطوة في هذا الاتجاه. ووفق صحيفة «ديلي ميل»، قال الصديق، لم يذكر اسمه: «أوسكار هو كل ما تريده ميغان، وهو سبب تنازلها وزوجها عن صفتهما الملكية، لدرجة أنها جهزت خطابا ومثلت قبولها الجائزة أمام المرآة في صغرها، وكانت تتدرب على توزيع التوقيعات لمعجبيها»، مذكّرا بتوظيف «ديزني» لماركل بمجرد تخليها عن اللقب. يذكر أن الثنائي يقيم حاليا في لوس أنجليس، بعد مغادرتهما بريطانيا لتصاعد العداء مع الإعلام.