اقتيد سياسي سريلانكي، حُكم عليه بالإعدام بتهمة القتل العمد، من السجن إلى البرلمان؛ ليصبح أول مدان يؤدي اليمين نائبا في البرلمان، وسط انتقادات لاذعة من المعارضة. ووفق صحيفة «غارديان» البريطانية، ينتمي النائب بريمالال جاياسيكارا (45 عاماً) لحزب سريلانكا بودوجانا بيرامونا الحاكم، وأدين بالقتل العمد لناشط معارض في أغسطس الماضي. وكانت المحكمة قضت بإعدام بريمالال بعدما سجل في الترشيحات النيابية يوم 5 أغسطس، ما مكنه بخوض الاتنخابات والفوز بالمقعد. بدورها رفضت سلطات السجن خروج المدان لحضور جلسة البرلمان الأولى في 20 أغسطس، لكنه قدم التماسا للاستئناف التي قضت بضرورة ممارسة حقوقه النيابية في جلسة (الثلاثاء) بمرافق خاص من السجن.