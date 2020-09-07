قضت محكمة إماراتية بملاحقة بريطاني محتال زور مستندات رسمية ليخدع مصريا ويبيعه شقة فاخرة وهمية بـ7.4 مليون درهم. ووفق صحيفة «ذا ناشيونال» المحلية بالإنجليزية (الإثنين)، ادعى بريطاني (39 عاماً) أنه مدير وكالة عقارية وأظهر وثائق مزورة عن مصلحة الأراضي والأملاك، ومخططا مزيفا لشركة شهيرة، ما دفع المصري لشراء شقة فندقية بمنطقة «فاونتن فيوز» بدبي على 3 أقساط، وبالفعل تسلم إيصالات باسم الشركة وبأختام حكومية، إلا أن المحتال أرجأ تسليمه سند الملكية لحين انتهاء المشروع. وليطمئن قلبه، زار المصري الشركة المنفذة ليسأل عن شقته، ففوجئ أن المشروع وهمي، وباتصاله بالوكالة العقارية، جاءه الرد: «المذكور فر من البلاد».