كشفت منظمة الصحة العالمية أن الهند سجلت أعلى زيادة في الإصابات الجديدة بكوفيد-19 خلال الأسبوع الأخير، بلغت نحو نصف مليون ورفعت الإجمالي العالمي 1%. وقال مديرها العام تيدروس غيبريسوس في مؤتمر صحفي (الثلاثاء): «انخفض إجمالي الوفيات 3%، إلا أن الإصابات ارتفعت على مستوى العالم بنحو 1.8 مليون حالة». وحذر غيبريسوس من رفع القيود دون السيطرة على الفايروس ووصفها بـ«الكارثة». وأضاف: «نعلم أن الناس ضاقوا ذرعاً بالقيود وينشدون عودة الحياة لطبيعتها بعد 8 أشهر من ظهور الوباء، لكننا نريد إنجاز ذلك بأمان، لا يمكن لأي دولة أن تتظاهر بانتهاء الجائحة، فالفايروس حقيقي ومازال ينتشر ويقتل».