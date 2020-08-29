أعلنت شركة المشروبات الغازية «كوكاكولا» (الجمعة) تقديمها عرضاً لـ4 آلاف موظف بتعويضات مالية مقابل تقديم استقالاتهم. ووفق صحيفة «ABC News» الأسترالية، انخفضت أسهم الشركة بنسبة 13% خلال العام الحالي، نتيجة لجائحة كورونا، التي أغلقت الملاعب ودور السينما وغيرها من المناسبات التي تشهد تجمعا كبيراً، والتي تشكل نصف مبيعاتها، ما أدى إلى تراجع إيراداتها بنسبة 28% في الربع الأخير.وتعمل الشركة التي يقع مقرها في مدينة أتلانتا، على تقليل عدد قطاعات أعمالها من 17 إلى 9 فقط. فيما ستكون الجولة الأولية من العروض إلى العاملين في الولايات المتحدة وكندا وبورتوريكو من ذوي أحدث تاريخ توظيف في الأول من سبتمبر 2017 أو قبله. فيما توقع مهتمون أن تراوح المصروفات المتعلقة ببرامج إنهاء الخدمة بين 350 و550 مليون دولار.