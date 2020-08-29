بعد تداول مستخدمي منصات التواصل أنباء عن وفاة الفنان المصري عادل إمام أخيراً، خرج سمير فقيه الصحفي ومعد برنامج «أحلى النجوم» على فضائية المحور المصرية وتقدمه بوسي شلبي (الجمعة) لينفي الخبر، مؤكداً أن عادل إمام بصحة جيدة.ولم يكتفِ فقيه بالمداخلة الهاتفية، إذ كتب على صفحته في «فيسبوك»: «لا يوجد فائدة.. لقد مللت زهقت والبايخين لا يملّون، الأستاذ عادل إمام بصحة جيدة والحمد لله بألف خير». مشيراً إلى أن الزعيم، كما يلقبه معجبوه، يقضي حالياً إجازته مع عائلته في الساحل الشمالي، واختتم توضيحه قائلاً: «وهذا بمثابة أخبار مني لكل من يسأل عن صحة «الزعيم».يذكر أن عدداً من شائعات الوفاة وتدهور الحالة الصحية تطارد عادل إمام خلال السنوات الأخيرة، وكان آخرها في شهر مارس الماضي. ونفى إمام وقتها تلك الشائعات لبرنامج «الحكاية» مع عمرو أديب على mbc مصر، وقال: «عادي جدا، برد عادي، عاوزني أموت ليه؟». وأضاف: «أنا في البيت وتحت اللحاف وبقرأ الجرائد، وبحل الكلمات المتقاطعة، دي عادة بقى»، معلناً في الوقت ذاته انتهاءه من تصوير مسلسله الرمضاني. فيما وجه حديثه للشعب المصري قائلاً: «يا رب يبعد عنكم الأمراض وكل مكروه، يا رب يخلي قلوبكم سمحة وجميلة».