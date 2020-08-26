لبت هيئة الأدب والنشر والترجمة أمنية الدكتور عبدالله الغذامي في إحياء روح المشاكسة في داخله، على إثر جمعها الغذامي بالدكتور راشد العبدالكريم في مناظرة أدبية تعرض مباشرة في فضاء اليوتيوب، بعد أن أفصح الغذامي عن أمنيته بذلك في لقاء سابق. وأعلنت الهيئة، اليوم، إقامة لقاء ضمن اللقاءات الافتراضية مع المثقفين وقادة الفكر، في تاريخ 9 سبتمبر، يجمع الدكتور الغذامي بالدكتور العبدالكريم في مناظرة أدبية حول كتاب «العقل المؤمن، العقل الملحد» لمؤلفه الغذامي، ويحاورهما الإعلامي مفرح الشقيقي.وجاءت فكرة المناظرة من لقاء افتراضي سابق نظمته هيئة الأدب مع الدكتور الغذامي في تاريخ 5 يوليو، دعا فيه العبدالكريم للظهور سوياً في حوار على اليوتيوب، بعد أن كتب العبدالكريم مقالة عن الكتاب. وقال الغذامي حينها: «الحوار عن قضايا تتعلق بالإيمان والوجود والإلحاد سيكون هو أفضل من يحاور فيها (يقصد العبدالكريم)، الذي كتب عن الكتاب مشاكسا معترضا، ما يتيح الفرصة للحظة مشاكسة ممتازة، تعيد لي روح المشاكسة».وتنظم هيئة الأدب والنشر والترجمة عددا من اللقاءات الحوارية الافتراضية مع ثلة من المثقفين وقادة الفكر للحديث عن قضايا أدبية وفكرية ذات صلة بالمشهد الثقافي السعودي والعربي، وذلك ضمن جهود الهيئة لخدمة الحراك الأدبي وتعزيز حضوره في المجتمع عبر الوسائط التقنية الحديثة.ويصل عدد اللقاءات الافتراضية إلى 11 لقاء سيتم بثها بشكل مباشر عبر قناة وزارة الثقافة في موقع يوتيوب خلال فترة تمتد من 26 أغسطس إلى 7 أكتوبر، وسيشارك بها روائيون وشعراء ونقاد أدبيون في لقاءاتٍ مفتوحة تتسع للنقد والمكاشفة والمساءلة الأدبية.