أعلنت شركة «موزيلا» إصدارها (الأربعاء) تحديثا لمتصفح «فاير فوكس»، يتضمن العديد من الميزات والتحسينات؛ أبرزها ميزة Picture-in-picture لتشغيل الفيديوهات في النافذة أثناء عملية البحث في المتصفح، مع تسريع التحميل في المتصفح بنسبة 10%، كما تم نقل شريط العنوان أسفل الشاشة لوصول أسهل في الهواتف ذات الشاشات الكبيرة، علاوة على ميزة الحماية من التتبع المحسنة لحماية الجهاز من التسلل وسرقة البيانات، وكذلك فتح الروابط في علامة تبويب خاصة. كما زود المتصفح بميزة Collections works لحفظ الروابط وقراءتها لاحقاً، دون الحاجة لزحام النوافذ بعلامات التبويب. يذكر أن التحديث متاح على متجر Google Play بدءا من اليوم 27 أغسطس.