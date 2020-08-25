تدعو الزيادة المفاجئة في الوزن وفي فترة زمنية قصيرة كأسبوع أو شهر للتساؤل. ووفق صحيفة «ذا صن» البريطانية، يؤكد خبراء التغذية أن هناك 5 أسباب للزيادة السريعة، كتناول بعض أنواع الأدوية بانتظام، مثل أدوية الاكتئاب وأمراض القلب وعلاج الصداع النصفي وضغط الدم والسكري، ما يُحدِث اضطرابا هرمونيا يزيد معه الوزن، كما أنه ينتج عن انقطاع الطمث أو متلازمة تكيس المبايض، والإفراط في المشروبات الغازية بسبب غناها بالسعرات الحرارية العالية، والقصور في الغدة الدرقية حين تفشل الغدة في إنتاج ما يكفي من الهرمون الدرقي، وأخيرا يزيد النوم غير المنتظم والتوتر مستويات هرمونات الجوع ما يرفع مؤشر كتلة الجسم ويزيد محيط الخصر.1 أدوية الاكتئاب والقلب والضغط والسكري2 انقطاع الطمث أو متلازمة تكيس المبايض3 الإفراط في تناول المشروبات الغازية4 قصور حاد في عمل الغدة الدرقية5 النوم غير المنتظم والتوتر المستمر