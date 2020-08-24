في وقت أطلق فيه عدد من جماهير شيرين عبدالوهاب هاشتاق «رجعي حساباتك يا شيرين»، شكرت الفنانة المصرية متابعيها ممن يسألون عنها بشكل مستمر رغم تغيبها عن السوشيال ميديا لفترات طويلة، وقالت في تغريدة على حسابها في «تويتر» (الإثنين): «بفرح جداً لما بشوفكم فاكريني طول الوقت وبتسألوا عليا... وعشان أنا مقدرة إن ده بدافع الحب عايزة أطمنكم إن أنا مرتاحة كدة أكتر وكمان علشان بحضر للألبوم الجديد وإن شاء الله أرجعلكم في أقرب وقت ممكن».وكان متابعو شيرين طالبوها مرات عدة، بالعودة للتفاعل معهم كما كانت عادتها من قبل، إلا أن شيرين التي اعتزلت السوشيال ميديا منذ فترة طويلة، تكتفي بأن يكون ظهورها بين الحين والآخر لتهنئة أو تقديم واجب عزاء فقط.