دفع جنون «اللايكات» الشابة البريطانية تشول دافيسون (20 عاماً) للانتحار شنقاً. ووفق صحيفة «ذا صن» البريطانية، اتصلت تشول بصديقتها لتبلغها بأنها قررت الانتحار بسبب عدم تلقيها إعجابات كافية على صفحتها في «فيسبوك»، فسارعت الصديقة بإبلاغ الشرطة التي وصلت إلى المنزل متأخرة، إذ عثرت عليها ميتة والحبل حول عنقها. وقالت كلير والدة تشول إنها كانت تتلقى علاجاً نفسياً منذ عامين، وتوقفت عنه أخيراً. وأكدت أن ابنتها كانت تعشق الإعجابات، بل وتحذف صورها التي لا تتلقى عدداً كافياً منها. وأضافت: «كانت تطلب من الأسرة وضع «لايك» على منشوراتها»، واختتمت «شبكات التواصل هي المسؤولة عما حدث لابنتي».