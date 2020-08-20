بعد الضجة والدعوى القضائية التي أقامتها شركة الخطوط الجوية البريطانية ضد قرار الحكومة البريطانية فرض العزل 14 يوماً على أي مسافر قادم إلى بريطانيا؛ قررت إدارة مطار هيثرو مقاربة المسألة بطريقة مختلفة لتحقيق الغرض نفسه. فقد أنفقت ملايين الجنيهات الاسترلينية على إنشاء مرفق للفحوص على آلاف المسافرين يومياً، على أن ترسل نتيجة الفحص للشخص المعني عبر بريده الإلكتروني في غضون 7 ساعات فقط. ويتطلب هذا النظام أن يقوم المسافر القادم لتوه ببدء فترة العزل الصحي، على أن يجري فحصاً ثانياً بمنزله بعد بضعة أيام، فإذا جاءت النتيجة سالبة، فسيكون بمستطاعه إنهاء العزل، وممارسة حياته الطبيعية. ويأمل مسؤولو المطار أن يتيح ذلك إنهاء فترة عزل المسافر خلال فترة تراوح بين 5 و8 أيام من قدومه إلى بريطانيا. غير أن القرار الأخير بهذا الشأن بيد وزراء الحكومة الذين بيدهم إعطاء الضوء الأخضر لبدء عمل مرفق الفحص بالمطار. وخلال الفترة الأولى من عمل المرافق سيكون الفحص من خلال مسحة الأنف الشائعة في الخدمة الوطنية الصحية بمبلغ 150 جنيهاً للمسافر. ويأمل مسؤولو المطار أن يتمكنوا من إقناع الحكومة بدعم المشروع لينخفض سعر الاختبار إلى 50 جنيهاً فقط. وهو نظام معمول به حالياً في ألمانيا وإيسلندا. وأضافوا أنهم يأملون أيضاً بأن يقتصر الأمر على فحص واحد، يتم في المطار، إذا جاءت نتيجته سالبة فيمكن للمسافر عدم التقيد بفترة العزل الصحي. ويشمل المرفق الذي وضع في الصالة الثانية في مطار هيثرو 24 غرفة صغيرة لإجراء الاختبار، تشرف ممرضة على كل منها. وسيتم فحص العائلات القادمة كمجموعة واحدة، لتقصير أوقات الانتظار. وقال الرئيس التنفيذي لمطار هيثرو جون هولاندكاي، في مقال نشرته صحيفة «ديلي ميل» أمس، إنه ما لم يتم استحداث مرافق للفحص في مطارات بريطانيا، فإن الاقتصاد البريطاني سيدخل في ركود عميق، وستضطر بريطانيا إلى الاعتماد على الموانئ الأوروبية للوصول إلى الأسواق العالمية.