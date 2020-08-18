لأول مرة، رصد أطباء إيطاليا أخطر مضاعفات فايروس كورونا، لدى 3 مصابين حالاتهم شديدة تعرضوا لتدلي الجفون وصعوبة البلع بسبب اضطراب في الجهاز المناعي يؤدي للوهن العضلي الشديد. ونشر أطباء مستشفى «غاريبالدي» بمدينة كاتانيا الإيطالية تقريرهم في دورية «أنالس أوف إنترنال ميديسن» العلمية الصادرة (الثلاثاء) عن كلية الأطباء الأمريكية، لافتين إلى أن المرضى واجهوا اضطراباً مناعياً نادراً، مرجحين أن الفايروس يخدع الجسم بتحفيز جهاز المناعة على إنتاج أجسام مضادة ذاتية، تهاجم بالخطأ أنسجة وأعضاء المريض بدلاً من المرض. ويحدث الوهن العضلي حين تهاجم الأجسام المضادة الدماغ لتصل إلى الوصلات العصبية المرتبطة بالعضلات المسؤولة عن الوظائف الحيوية.