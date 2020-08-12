رغم نفيها مراراً إصابتها بكورونا، قررت الفنانة المصرية بشرى الالتزام بنصائح طبيبها الخاص بعدم الكلام نهائيا، ما اضطرها للاستعانة بتطبيق التراسل «واتساب» لمباشرة مهماتها عن بعد كرئيس للعمليات وشريك مؤسس لمهرجان الجونة السينمائي المنتظر إطلاق دورته الرابعة في الفترة من 23-31 أكتوبر القادم. وكانت بشرى سقطت أثناء تصوير مشاهد مسلسل «القمر آخر الدنيا»، نهاية مايو الماضي، ما استدعى تدخل الطبيب للوقوف على حالتها الصحية، فيما تداول رواد التواصل مقطع فيديو يظهرها أثناء الكشف عليها وبدا عليها الإجهاد الشديد. وتوقع البعض إصابتها بـ«كوفيد-19»، إلا أنها أكدت على حسابها في «انستغرام» أن الطبيب منعها فقط من التصوير والاختلاط.