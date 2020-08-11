استمرت تباشير الخير والنتائج الإيجابية في القطاع الصناعي التي أعلن عنها وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريف في شهر يونيو الماضي، تسجيل مؤشرات محفزة في شهر يوليو تعكس الأثر الإيجابي للمبادرات والحوافز الحكومة في التعاطي مع تحديات جائحة كورونا.وكشف الوزير الخريف، اليوم (الثلاثاء)، في تغريدة على «تويتر»، أن القطاع الصناعي استطاع خلال يوليو ورغم ظروف الجائحة من توظيف 471 سعوديا مقابل الاستغناء عن 1904 وافدين.وأظهرت البيانات الصادرة عن وزارة الصناعة والخاصة بأهم المؤشرات الصناعية في يوليو، أنه نتج عن المبادرات والحوافز خلق 471 وظيفة للسعوديين، واستثمارات بقيمة 1.15 مليار من خلال 86 ترخيصا جديدا.