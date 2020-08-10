أطلقت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أمس (الاثنين) التقرير الربعي لسرعات الإنترنت وسرعة الوصول للمحتوى الرقمي في المملكة، وشمل مقارنات بين سرعات المشغلين وبيانات بسرعات التحميل والرفع، وتصنيفًا لأفضل المشغلين في كل منطقة، ومؤشرات أخرى عن أداء أكثر التطبيقات والألعاب استخداماً. وسجلت المملكة ارتفاعًا في سرعات الهاتف المتنقل عن المتوسط العالمي، وبلغت سرعة التحميل في المملكة 66.54 ميجابت في الثانية، فيما يقدر المعدل العالمي لتحميل البيانات34.67 ميجابت في الثانية.واستعرض التقرير أبرز مؤشرات نشر شبكة الجيل الخامس، مشيرًا إلى وصول المحافظات التي تتوفر بها شبكة الجيل الخامس إلى 35 محافظة، وعلى صعيد مؤشرات الألعاب والتطبيقات، كشف التقرير عن إحصاءات تتعلق بأداء أكثر 5 تطبيقات للتواصل الاجتماعي استخداماً في المملكة، وأكثر 5 ألعاب وتطبيقات للاجتماعات المرئية، مستعرضاً أداء المشغلين في كل تطبيق من حيث سرعات الوصول والتصفح.