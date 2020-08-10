أعربت أمين عام مجلس منطقة تبوك الدكتورة خلود محمد الخميس، عن سعادتها بصدور موافقة وزير الداخلية بتكليفها في منصبها، بناءً على ما رفعه أمير منطقة تبوك.وقالت الخميس لـ«عكاظ» مشاعري ملؤها الفخر والامتنان وبإذن الله أكون على قدر من الثقة والمسؤولية، معبرة عن شكرها وتقديرها لأمير منطقة تبوك على منحها هذه الثقة الكريمة للعمل كأول أمين مجلس منطقة على مستوى المملكة، مشيرة إلى أن هذا خير دليل على حرص ولاة الأمر على تمكين المرأة السعوديه لتولي مناصب قيادية.وأضافت: تجربة المرأة السعودية في المناصب القيادية بالأجهزة الحكومية في مختلف القطاعات سواء الاقتصادية والتعليمية والسياسية وغيرها، أثبتت قدرتها وجدارتها بكثير من المسؤوليات والمناصب وإدارتها بكفاءة حيث تتمتع القيادات النسائية بخصائص شخصية ومؤهلات علمية وخبرات مهنية مكنتهن من ممارسة مهامهن وأدوارهن القيادية، كما أنها أصبحت شريكا إستراتيجيا في المنظومة التنموية وتمثل مشاركتها في المناصب القيادية بعدا مهما في المسيرة التنموية في المملكة، معتبرة أن القرارات المتواصلة بتعيين المرأة السعودية في مناصب حكومية وقيادية كبيرة تهدف إلى تعزيز مكانتها في المجتمع وتكريمها، وتؤكد الثقة الكبيرة من قبل ولاة الأمر بها، وقدرتها على مشاركة الرجل في بناء المجتمع.