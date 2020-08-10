غالبا ينتهي الأمر بالمرأة المتزوجة إلى الاهتمام بصحة أسرتها، زوجها وأبنائها، دون أن تتنبه لعدد من العوامل التي تؤدي لتدهور صحتها. ما دفع لخبراء مركز طب الأسرة الشخصي على موقع LinkedIn أخيراً، إلى إطلاق 6 تحذيرات، من عوامل الخطر التي تحمل للمرأة المتزوجة الكثير من المفاجآت منها البدانة، ما يستوجب سؤالها عن مقياس السمنة الذي يعتمد على العلاقة بين الطول والوزن (BMI).كما نصح الخبراء بضرورة الكشف المبكر وبمجرد الزواج عن سرطان عنق الرحم، بإجراء اختبار PaP Smear مرة كل 3 سنوات، وحتى تتجاوز عمر الـ65. وحين تصل إلى الـ40، فعليها إجراء فحص الثدي بالأشعة Mamagraphy مرة كل سنتين ثم مرة سنويا في الـ50، إذا ما سُجل تاريخ عائلة مسبق.ويشدد الخبراء على ضرورة إجراء تحليل نسبة الكوليسترول والدهون الثلاثية، للتنبؤ بمستقبل صحة المرأة وسلامتها من الأمراض، وحين تبلغ 45 عاماً، فعليها إجراؤه مرة كل سنتين، وإذا جاءت النتائج طبيعي، فيكتفى بمرة كل سنة، إذا كنتِ مريضة بالسكري أو ارتفاع ضغط الدم أو دل تاريخ عائلتها على حالات لأمراض القلب والشرايين، كما يتوجب عليها قياس ضغط الدم من آن لآخر، وإذا اطمأنت بأنه أقل من 90/140 فيكتفى بمرة واحدة سنوياً. أما إذا كانت تعاني من ارتفاع الضغط أو الكوليسترول فعليها إجراء تحليل لتحديد نسبة السكر بعد صيام 8-10 ساعات، وتكراره مرة سنويا طالما كان معدله طبيعياً.1 تجنب هرمونات الوقاية من أمراض القلب دون استشارة2 الأسبرين يكبح أمراض الشرايين، ولا يمنع السكتة الدماغية3 تطعيم الإنفلونزا مرة كل عام ضرورة بعد سن الـ504 تلقي لقاح الالتهاب الرئوي سنويا بمجرد بلوغ الـ65