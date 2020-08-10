التقى المطرب السعودي، راشد الماجد، بنائب رئيس مجلس الوزراء في دولة الإمارات العربية المتحدة وحاكم إمارة دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. فيما شارك السندباد، كما يلقبه معجبوه، صورته مع ابن راشد عبر حسابه على «تويتر» (الأحد)، وظهرا فيها يرتديان الكمامات الطبية.وعلق راشد الماجد على لقائه بحاكم دبي: «اليوم غيررر، فرحة وطاقة إيجابية، سعدت كثيررر بشوفة سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الله يحفظه ويطول عمره».في سياق آخر، علق الماجد على انفجار مرفأ بيروت، الذي وقع الثلاثاء الماضي، قائلا: «تعازينا لأهلنا في لبنان الحبيبة وندعو الله أن يتغمد موتاهم بواسع رحمته وأن يشفي الجرحى».