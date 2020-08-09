يبدو أن حكاية «مسمار جحا» ليست عربية محضة، فالصينيون أيضا يطلقون مصطلح «بيوت المسمار» على المنازل التي لا يرغب مالكوها التنازل عنها لصالح المشاريع العامة، ما اضطر السلطات الصينية (الأحد) لتدشين جسر حول منزل مأهول بالسكان، بمدينة قوانجتشو بمقاطعة قوانغدونغ، بعدما رفضت مالكته «ليانج» الانتقال منه، رغم محاولات تسوية استمرت 10 سنوات. ووفق صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، ثُبّت العقار ذي الطابق الواحد وبمساحة 40 متراً بإحكام بين جناحي جسر هايتشويونغ، بينما وضع بابه أسفله. وتطالب المالكة بـ4 شقق مقابله، إلا أن الحكومة وافقت على اثنتين فقط. يذكر أن المنزل تحوّل إلى مزار سياحي جاذب.