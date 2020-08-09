رغم إعلان الفنانة البحرينية سلوى الجراش إصابتها بفايروس كورونا، إلا أنها أبدت تحديها للوباء، وطالبت جمهورها بدعمها نفسيا حتى تنتصر على المرض. وكتبت سلوى على حسابها في «إنستغرام» (الأحد): «نهايتك على إيدي يا كورونا». وتابعت: «لكل من سأل عني.. أشعر بتحسن تدريجي، ولكن بما أن الحالة النفسية لها أثر بنحو 50% على التعافي من الوباء.. وروني محبتكم وتعليقاتكم الحلوة.. لأستمد منها الطاقة الإيجابية». الجراش مغنية وممثلة بدأت مشوارها الفني عام 2006 عبر مشاركتها في الموسم الثاني من برنامج "نجوم الخليج"، ثم اتجهت إلى التلفزيون وشاركت في بطولة عدة مسلسلات، بينها: شوية أمل، الخادمة، عندما يزهر الخريف.