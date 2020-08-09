انتحرت شابة هندية من مشاهير "تيك توك" (الأحد)، لعدم قدرتها على شراء هاتف ذكي جديد. ووفق صحيفة «تايمز أوف إنديا» الهندية، بعدما أكملت «منسا» (24 عاماً) دراستها ظلت تعيش مع أهلها في منزلهم بمنطقة وارانغال، وبينما حققت شهرة على تطبيق «تيك توك»، بدأت بالبحث عن عمل تضمن به قوتها، لكنها لم تعثر على وظيفة خاصة في ظل ظروف الإغلاق الذي سببه تفشي فايروس كورونا في الهند. ما لم يمكنها من تغيير هاتفها المحمول القديم والمتضرر. وحين طلبت من والدها شراء هاتف جديد، وعدها بأنه سيبحث الأمر بعد يومين. وعندما لم يف بوعده، قررت الانتحار، وانتهزت فرصة خروج أهلها من المنزل للعمل، وشربت مبيدا حشريا تسبب في موتها على الفور.يذكر أن الهند باتت بين الدول التي تشهد ارتفاعا مخيفا في حالات الانتحار، إذ أكدت دراسة أجرتها دورية «لانسيت» الطبية أن الهنديات يمثلن نحو 36.6 % من النساء اللاتي ينتحرن حول العالم.