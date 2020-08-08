أعلنت روسيا أنها ستسجل خلال أيام، أول لقاح عالمي ضد كورونا. وقال نائب وزير الصحة الروسي أوليغ غريدنيف (الجمعة) إن اللقاح ضد كوفيد-19 الذي طوره مركز «غماليا» سيتم تسجيله قبل نهاية الأسبوع. وفي رد على سؤال من وكالة «إنترفاكس» الروسية حول ما إذا كان اللقاح بالفعل سيجتاز مرحلة التسجيل الأربعاء القادم، رد الوزير بالإيجاب، قائلاً إن «العمل جار حاليا على إعداد كميات كبيرة من اللقاح». مؤكدا أنه سيتم تطعيم الفئات الأكثر تعرضا للمرض من العاملين في المجال الطبي، وكبار السن أولاً. واستدرك غريدنيف: «سنلحظ تأثير اللقاح حين يتشكل ما يسمى بالمناعة السكانية، وسيصبح انتقال الفايروس مستحيلا عملياً».