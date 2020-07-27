فاجأ رئيس قسم الغدد الصماء بمعهد الطب السريري بجامعة شيتشينوف الروسية البروفيسور فالنتين فادييف مرضى السكري بتأكيده بأنهم ليسوا أكثر عرضة من غيرهم للإصابة بـ«كورونا»، موضحا أن الجميع يتساوى أمام عدوى الفايروس المستجد. ووفق «سبوتنيك» قال فادييف العضو المقابل في الأكاديمية الروسية للعلوم (الإثنين): «لا توجد صلة مباشرة بين مرض السكري والوفاة بسبب كوفيد-19، غير أن السكري يفاقم أي أمراض مصاحبة، وهو ما أدى إلى وفاة العديد من مرضاه خلال الجائحة». وتابع: «تنصح مراكز مكافحة الأمراض المزمنة حول العالم مرضى السكري بالسيطرة على مستوياته في الدم، ما يقلل من المخاطر الصحية المرافقة».