أمر النائب العام الكويتي المستشار ضرار العسعوسي بالتحفظ على أموال 12 متهماً من مشاهير السوشيال ميديا ومنعهم من السفر. ووفق صحيفة «الرأي» الكويتية، يأتي القرار على خلفية شكوى وحدة التحريات المالية ضد المذكورين بعدما تبين تضخم حساباتهم البنكية. وأكدت تقارير سابقة وجود شبهات بأموال هؤلاء المشاهير، وأحالت النيابة قبل أيام ملفاتهم إلى جهاز أمن الدولة لتحديد مصير أموالهم وبيان مدى شرعيتها. وذكرت وسائل الإعلام الأحرف الأولى من أسماء بعض المشاهير المتهمين دون كشفها صراحةً، وهي (ي.ب، ج.ن، ف.ف، د. ط، ح.ب، م.ب، ع.ع، س.ف، ش.خ، وغ.أ) وألمحت إلى أن من بين المتهمين فاشينستات وإعلاميين.