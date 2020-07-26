يشعر البعض بمغص بعد تناول الحليب أو منتجات الألبان، فهل ذلك يدل على الإصابة بمرض ما؟السؤال يجيب عنه المركز الألماني للتغذية بقوله: «إن هذا الشعور يشير للإصابة بعدم تحمل اللاكتوز، الذي تشمل أعراضه أيضاً الغازات والانتفاخ وأصوات المعدة المحرجة والإمساك والإسهال والغثيان والقيء، إضافة إلى الصداع والدوار».وأوضح خبراء المركز أن عدم تحمل اللاكتوز يعني عدم قدرة الجسم على تفكيك اللاكتوز «سكر الحليب» في الأمعاء الدقيقة، ما يستوجب الاستغناء عن الأطعمة المحتوية على سكر الحليب باستمرار، وإلا فستستمر الأعراض مع تناول هذه الأطعمة. فيما نصح الخبراء باستشارة طبيب جهاز هضمي عند ملاحظة هذه الأعراض، وتعديل النظام الغذائي في حال التحقق من الإصابة لإيجاد بدائل مناسبة، كي لا يحدث خلل بالنظام الغذائي وما يتبعه من أمراض سوء التغذية.