حذرت دراسة بريطانية حديثة من الرجيم القاسي لخسارة الوزن، لخطورته على النساء قد يصل إلى العقم. وتقول إخصائية التغذية المتخصصة في الوظيفة الهرمونية والأكل المضطرب الدكتورة رينيه ماكغريغور: «تؤدي بعض الحميات الغذائية إلى أضرار لا يمكن تصورها، فبينما تسعى المرأة للنحافة تخاطر بحرمانها من الحمل». ووفق موقع «ديلي ميل» البريطاني، تؤكد ماكغريغور أن المرأة تحتاج إلى وزن أكبر بعد فترة نقص التغذية لتتمكن من حمل طفل، إذ ترسل الدهون والكربوهيدرات إشارات لمنطقة ما تحت المهاد في الدماغ لإفراز هرمون الغدد التناسلية، وحال تناولت سعرات حرارية منخفضة ودهون أقل من 21% فستؤدي إلى توقف عمل الجهاز التناسلي.