اتخذ الفنان المصري محمد رمضان، قراراً وصف بـ«الصادم» بشأن عرض مسلسل «الأسطورة» عن السيرة الذاتية للراحل أحمد زكي. وأكدت إذاعة «نجوم إف إم» المصرية (الثلاثاء) أن رمضان أجل المسلسل بسبب مشاكل مع ورثة أحمد زكي، بينما قرر دخول سباق رمضان القادم بمسلسل جديد بعنوان «موسى».وقال رمضان: «أجلت مسلسل أحمد زكي لحين التفاوض مع الورثة.. ومسلسلنا القادم «موسى» تأليف ناصر عبدالرحمن وإخراج محمد سلامة وإنتاج تامر مرسي».وأثار إعلان رمضان تقديمه لشخصية أحمد زكي جدلاً واسعاً في الآونة الأخيرة، فيما أبدت الجماهير المصرية وبعض الفنانين اعتراضهم على المسلسل الذي كان مقرراً أن يخوض به رمضان سباق رمضان الدرامي القادم. واعتبر فنانون مصريون قرار رمضان الأخير بأنه ذات السلوك الغريب الذي لا يصبح بسببه تجسيد شخصية أسطورية مثل أحمد زكي.