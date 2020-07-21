مع ارتفاع درجات الحرارة يصبح مكيف السيارة ضرورياً، لكنه يسبب أحياناً خللاً في أداء المحرك أو ارتفاع مؤشر الحرارة، ما يجبر قائدها على غلقه. ويؤكد عدد من مهندسي كهرباء السيارات أن هناك 5 أسباب وراء ضعف أداء السيارة عند تشغيل المكيف، هي: ضعف الكهرباء الواصلة إلى المحرك، إذ يسبب تشغيل الكمبروسر زيادة الحمل عليه، كما أن تلف البوجيهات يتسبب في عدم وصول الشحنة الكهربائية اللازمة للمحرك، وقد يعود السبب لخلل بأحد أجزاء دورة التبريد مثل ضعف مضخة المياه وترسبات بالرديتر، أو تعطل مروحة التكييف ما يرفع حرارة المحرك، وأخيراً يسبب تركيب سير الكاتينة بشكل خاطئ ضعف أداء السيارة.1 ضعف الكهرباء الواصلة إلى المحرك2 تلف البوجيهات ما يستوجب تغييرها3 خلل في دورة التبريد ومضخة المياه4 تعطل مروحة التكييف ما يرفع الحرارة5 تركيب سير كاتينة المحرك بشكل خاطئ