ابتكرت سلطات جنوب أفريقيا طريقة لتحذير السكان من خطورة فايروس كورونا، وحثهم على اتباع الاحترازات التي أقرتها منظمة الصحة العالمية، إذ وضعت كمامة على وجه المنحوتة الحديدية العملاقة للرئيس الراحل نيلسون مانديلا، التي تعرض في منطقة صناعية خارج مدينة بيترماريتزبرغ، بطول 3 أمتار. وكانت شركة «غلوبال يكراب ميتال» طلبت من الموظف والفنان مينينهلي نكسيل بناء منحوتة ثلاثية الأبعاد لوجه مانديلا عام 2018. واستمر العمل فيها لنحو 3 أشهر، فيما استهلكت نحو 12 ألف ماسورة من فضلات الحديد. وعلق مدير الشركة يوغان غوفيندر (الإثنين): أردنا خلق حالة من الوعي وسط المجتمع بفوائد الكمامة لتفادي زيادة المصابين بـ«كورونا».