لا يدرك الأطفال خطورة ما يفعلونه، إذ يدفعهم فضولهم للتصرف بشكل عفوي. وهو ما حدث مع طفل يبلغ عامين، حين تدلى من نافذة منزله بالطابق الخامس. ووفق صحيفة «ذا صن» البريطانية، تمكن أحد الجيران من إنقاذ طفل من الموت بالتقاطه قبل ارتطامه بالأرض إثر سقوطه من ارتفاع 30 متراً من شقته بمقاطعة جيانغسو شرق الصين. وكشفت التحقيقات أن الطفل كان وحيداً بالمنزل عندما تسلق مقعداً ووصل لنافذة مفتوحة، وبعد سقوطه على المكيف بحافة المبنى، وقع بين يدي جاره «لي ديهاي» الذي نقله للمستشفى ليؤكد الأطباء أن جروحه البسيطة لا تحتاج لتنويمه.