ابتكر باحثو جامعة جيجيانغ الصينية نظام ذكاء اصطناعي أطلقوا عليه «ديب سنغر»، يمكنه توليد أصوات للأغاني الإنجليزية والصينية بعد استخلاصها من مواقع الموسيقى. وتبنت «مايكروسوفت» الفكرة ونشرت فكرة الابتكار على موقع Arxiv.org، مؤكدة نجاحه في تقديم استخدامات تجارية عدة، منها إعادة جلسات تسجيل المغنين لتدارك الأخطاء، إذ يمكن تركيب الأصوات بالذكاء الاصطناعي لتوفير التكلفة والوقت. بينما يهاجم نجوم الغناء الصينيون الابتكار خوفا على مكانتهم، إذ رفعت شركة روك نيشن لأغاني «جاي زي» قضايا عدة على منتجي فيديو اعتمدوا «ديب سنغر» لنشر أغنية يبدو فيها صوت «جاي زي» يؤدي «بيل جويل» المعروفة باسم «وي ديدنت ستارت ذا فاير».