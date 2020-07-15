في أول رد على أنباء استبعاد مسلسلها «خيط حرير» من موسم دراما رمضان 2021، بسبب مخاوف استمرار «كورونا»، أعلنت المصرية مي عز الدين، على لسان صديقتها المقربة سوسن بدر، عبر «إنستغرام» (الأربعاء)، عودة تصوير المسلسل مساء أمس، وقالت: «سأظل بعيدة عن مواقع التواصل التي هجرتها قبل عام ونصف للضجة التي أثيرت حول مسلسلي البرنسيسة بيسة، لكني حريصة على تقديم عمل مختلف هذا العام». وتابعت: «لا يهمني عرض المسلسل ضمن دراما رمضان القادم.. بمجرد انتهاء التصوير سيتم عرضه.. ربما يناير القادم». يذكر أن «خيط حرير» كان مقررا عرضه في رمضان الماضي، إلا أن الجائحة العالمية تسببت في توقف تصويره.