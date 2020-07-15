النجاح لا يقاس بالعمر أو الشهادات أو تراكم الخبرات فقط، لكنه يبدأ من قوة الروح ولمعانها، وقدرتها على تحويل التحديات إلى وسائل مساعدة، وجعل الأشواك ورداً، وبالإصرار والاجتهاد والمثابرة يصبح كل شيء قابلاً للتحقيق، ذلك ديدن الفائز بجائزة جازان للتميز فرع «القطاع الخاص» لهذا العام أحمد حسن السهلي.قبل 44 عاماً ولد السهلي، بقرية «مختارة» الصغيرة التابعة لمحافظة صامطة بمنطقة جازان، فتشبث بأرضها منذ خطواته الأولى وركضه على أديمها، وبعد دراسته بالمعهد العلمي اتجه إلى القطاع الأمني ليشارك أبطاله في حفظ أمن الوطن وكشف المتربصين، فلم يكن بارعاً في عمله فحسب، بل ظل مهموماً بالاقتصاد وعالم الأعمال الذي أجّل المضيّ فيه لسنوات كيما يشتدّ عوده، ويملك الوقت الكافي لممارسة طموحه. وحين تقاعد مبكراً قبل سنوات ليتفرغ لبناء منظومته الاقتصادية لم ينكفئ على نفسه لتحقيق مصالحه الخاصة الضيقة، حال الكثيرين، بل سخر جهده لخدمة أهل وطنه، فلا تمر مناسبة عامة كاحتفالات اليوم الوطني أو حدث في جازان، سواء منتديات أو ملتقيات إلا ويكون متطوعاً وداعماً بكل طاقته، فبادر دون طلب مسبق إلى تنفيذ وصيانة طرق قريته على نفقته، ما يؤكد الأثر القائل «مَن لاخير فيه لأهله لاخير فيه للناس»، لهذا توسعت إسهاماته لتطال محافظة صامطة عبر عدد من الأعمال التنفيذية، علاوة على تكفله بإقامة «معرض السعودية وعمارة الحرمين الشريفين» بجامعة ريدينج في العاصمة البريطانية لندن، ناهيك عن إسهاماته لعدد من الجمعيات الخيرية والطلبة محدودي الدخل والأيتام في عدد من مدارس المنطقة، ما أهله للفوز بالجائزة التي أعلنت أخيراً.تمكّن السهلي من استلهام صناعة الإبداع من بيئته، وتعلم الانضباط من «العسكرية» مبكراً، ليؤسس من تجاربه الحياتية عالماً من المبادرات، وضعته في الصف الأول لتعزيز حضوره في ذاكرة التنمية، ولا يزال يراهن على الفرادة ويخلص للتميز، ويجيد صنع الابتكار الخلّاق والنبيل معاً.