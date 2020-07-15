ضجت وسائل الإعلام التركية بخبر الحكم القضائي بحق الممثل التركي أوزان جوفين (الثلاثاء) الذي قضى بسجنه 13 سنة و6 أشهر، بعدما ثبت للمحكمة تورطه في حادثة ضرب كادت تقتل خطيبته دينيز بولوتسوز وأفضت لعاهات في جسدها علاوة على حجزه حريتها في غرفة على سطح منزله.وفي التفاصيل، رفعت دينيز دعوى على أوزان بتهمة محاولة قتلها ضرباً، ليرد عبر حسابه في أحد مواقع التواصل الاجتماعي وينشر صوراً له تظهر عليه آثار ضرب دينيز له، ما أثار غضب المتابعين بشكل واسع لتتحول الواقعة إلى قضية رأي عام في الأوساط التركية. فيما رأى قاضي المحكمة أن ضرب الضحية وحجز حريتها يستوجبان عقوبة أشد، إلا أنه أخذ في الاعتبار تبادلهما الضرب والإهانة.يذكر أن أوزان عرف في مسلسل «حريم السلطان» التركي بشخصية رستم باشا زوج ابنة السلطان الوحيدة، ذي الميول العدوانية، فيما يشارك حاليا في بطولة مسلسل «بابل».