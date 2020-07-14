أكد نائب رئيس كاوست للشؤون الحكومية سليمان الثنيان ريادة كاوست في مجال الابتكار والإبداع والتطوير، مشيراً إلى تسخير كل الإمكانات في ظل دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده.وشدد الثنيان خلال افتتاح هاكاثون الابتكار صباح أمس (الثلاثاء) على أهمية هذا الهاكاثون لكاوست وموظفيها خاصة العاملين في إدارة العلاقات الحكومية والأمن، مشجعاً المشاركين من موظفي قسم الشؤون الحكومية والأمن على توليد الأفكار الإبداعية لتحسين الخدمات الجامعية من خلال اكتشاف التحديات وتوفير حلول مبتكرة تساعد في تطوير القسمين.وقال الثنيان إن "برنامج الابتكار بدأ قبل ٤ سنوات بفكرة استقبال أفكار وملاحظات جميع موظفي إدارة الشؤون الحكومية منذ ٢٠١٦، وقد تم الاستمرار في تطوير البرنامج حتى وصلنا لفكرة هذا الهاكاثون الذي لن يكون الأخير"، مؤكداً أنه بتطور العاملين وتطور البرامج الداعمة لهم سيستمر التطوير في إدارة الأمن والشؤون الحكومية.ويأتي تنظيم جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية لهذا الهاكاثون تماشيًا مع إستراتيجية الجامعة لخلق مجتمع ابتكاري على مستوى المملكة، حيث دأبت كاوست دائماً على الارتقاء بمستوى الإبداع والابتكار‫ لتحسين خدماتها الداخلية، ومن ضمن مبادراتها كان إطلاق هذا الهاكاثون لخدمات الشؤون الحكومية والأمن بهدف التحول من رضا العملاء إلى التميز في خدمتهم.وشارك في هاكاثون ابتكار الشؤون الحكومية في كاوست كل من رئيس شركة باسقات وشركة مشاريع النخيل الاستشارية الدكتور ياسر نصيف، والرئيس التنفيذي لشركة GEN Saudi وإحدى الشخصيات القيادية في الابتكار وتصميم التفكير أمل دخان، ومدير مركز التدريب في هيئة المواصفات والمقاييس والجودة خبير في أنظمة الجودة ومقيم ومدقق أنظمة ايزو المهندس سعود الشبانات.ويهدف الهاكاثون إلى صقل وتنمية موضوع الابتكار بين موظفي الإدارة (أكثر من 300 موظف)، ورفع مستوى الابتكار في داخل إدارة الشؤون الحكومية والأمن، كما يعزز مخرجات أفكار البرنامج في ما يخدم الإدارتين والجامعة ككل، فضلاً عن جعل بيئة عمل الشؤون الحكومية بيئة متميزة يطمح الجميع للعمل فيها، طبقاً لشعارها (التميز والإبداع).يذكر أن اليوم أول برنامج هاكاثون داخلي، فيما ستشهد المراحل القادمة جهات أكثر من داخل المملكة بهدف التعليم، والتدريب، والتثقيف والارتقاء بمستوى الموظفين في كاوست وغيرها أيضاً.