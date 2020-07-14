في واقعة هزت حي الحمدانية بمحافظة حلب، كشفت وزارة الداخلية السورية إقدام فتاة قاصر على شنق نفسها. وذكرت الوزارة عبر صفحتها في «فيسبوك» (الثلاثاء) تلقيها بلاغا من أحد الجيران يفيد بوجود فتاة مشنوقة على واجهة أحد المباني. وأبانت التحقيقات أن الفتاة (13 عاماً) شنقت نفسها بحبل على شرفة منزلها في غياب والديها، متأثرة بلعبة «الحوت الأزرق» على الإنترنت، والتي تطلب من لاعبها أن يرمي نفسه من أعلى بناء أو شنق نفسه ليكون أقوى الحيتان الزرقاء، وعليه الاستسلام لقوانينها وطلباتها. وسجلت الدول العربية حالات انتحار عديدة لمراهقين وأطفال بسبب اللعبة وسط مطالبات سابقة بضرورة حظرها.