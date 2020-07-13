عادت الممثلة المصرية غادة عبدالرازق للواجهة، لتثير الجدل مجدداً على منصات التواصل بنشرها (الإثنين) على حسابها في «انستغرام» أول صورها من الجونة برفقة زوجها الـ12 هيثم زنيتا، مدير تصوير مسلسلها الرمضاني «سلطانة المعز»، بعد نحو شهرين من عقد قرانهما أثناء تصوير المسلسل، إذ قالا حينها إنهما سيقيمان حفلة زفاف بسيطة ثم يتوجهان لقضاء شهر عسل بالجونة. وفي تصريحات سابقة أكدت عبدالرازق أنها تزوجت 11 مرة خلال حياتها، أولها بعمر 17 عاماً. يذكر أن زنيتا يصغر عبدالرازق بنحو 15عاماً، إلا أنها تقول: «لا يهمني هذا الأمر.. أنا لا أنظر إلا للإنسانية التي ترتبط بالتفكير والحب والاحتواء».