أكد أطباء حديقة حيوانات ميامي بولاية فلوريدا الأمريكية إصابة الغوريلا الذكر تشانغو بفايروس كورونا. وفق صحيفة «ديلي ميل» البريطانية (الأحد)، وقال مسؤولو الحديقة: «تم تشخيص إصابة تشانغو الذي يزن 150 كيلوغراماً والبالغ عمره 31 عاماً، بعد شجار مع أخيه الأصغر «بارني» (26 عاماً) الذي أعلنت إصابته في وقت سابق.ولم يتوصل الفريق الطبي الذي يشرف على علاج «تشانغو» حتى الآن إلى سبب انتقال العدوى إلى الأخوين الغوريلا، اللذين نقلا من حديقة حيوان سان فرانسيسكو منذ مايو 2017.يذكر أن مراكز مكافحة الأمراض والوقاية الأمريكية حذّرت في تقرير نشرته يونيو الماضي، الأمريكيين المصابين بـ«كوفيد-19» بضرورة الابتعاد عن حيواناتهم الأليفة، لاسيما أن الدراسات رصدت بعض حالات انتقال العدوى من الإنسان للحيوان.